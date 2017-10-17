Медведев дал поручение повысить зарплаты педагогов допобразования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел совещание о развитии системы дополнительного образования детей и поручил Минобрнауки, Минтруду и Минспорту проработать целесообразность законодательных изменений для привлечения в систему квалифицированных специалистов. Также он распорядился о доведение зарплат педагогов допобразования до уровня не ниже среднего для учителей в регионе.

Оплата труда педагогов организаций дополнительного образования детей будет доведена до уровня, установленного указом президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761, сообщает РИА Новости.

В ближайшее время Минобрнауки займется проработкой вопроса о мерах по стимулированию расширения направленности дополнительных общеобразовательных программ.

Редакция «Практики» поддерживает Дмитрия Медведева и считает, что вслед за этим, правительство страны прислушается к Сергею Миронову из «Справедливой России», который предлагал приравнять учителей к госслужащим по уровню зарплат и льгот.

Ранее «Практика» писала о том, что на образование и науку в 2018 году выделят более 400 миллиардов рублей.