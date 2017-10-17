Медведев объявил о создании аналога «Сколково» в Петербурге

Глава российского правительства Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации» в Сколково, рассказал о новом инновационном комплексе, который будет создан в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

По его словам, площадь комплекса составит порядка 400 тысяч квадратных метров, в нем разместят инновационные производства, научные центры, лаборатории, учебные здания и жилье, сообщает «Интерфакс».

Медведев считает, что центров «с концентрированным IQ» должно быть больше. «Сколково» было придумано для решения задач России, которая пока недостаточно использует свой интеллектуальный потенциал для того, чтобы двигать экономику. В настоящее время идеи слабо переходят в готовые коммерческие технологии, добавил Дмитрий Медведев.

Ранее «Практика» писала о том, что «Союзмультфильм» совместно со «Сколково» будет создавать программное обеспечение для анимации.