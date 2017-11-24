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24 ноября, в 15:25
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Медведев освободил от должности замглав Ростуризма и Минтранса

Документы были опубликованы на официальном портале правовой информации

В пятницу, 24 ноября, премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя главы Ростуризма Романа Скорого, который занимал эту должность с начала 2015 года.

“Освободить Скорого Романа Петровича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму в связи с переходом на другую работу”, – сообщается на портале правовой информации.

За несколько дней до этого Медведев освободил от должности замглавы Минтранса Валерия Окулова “в связи с переходом на другую работу”. Ранее сообщалось, что он перейдет на работу в Объединенную авиастроительную корпорацию на должность помощника главы Юрия Слюсаря.

Ранее «Практика» писала о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от должности генерала, отвечающего за хранение ядерного оружия.


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