Медведев подписал новые требования к антитеррористической защите магазинов

Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ, подписал постановление о новых требованиях к антитеррористической защите торговых объектов. В постановлении четко прописан комплекс действий, который позволит грамотно организовать и провести работы по защите торговых центров, магазинов и рынков от терактов.

Требования касаются инженерно-технической укрепленности, категорирования торговых объектов и контроля за выполнением требований, сообщает ТАСС со ссылкой на подписанный документ. Также в нем идет речь о разработке паспорта безопасности торговых объектов.