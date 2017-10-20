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Медведев подписал новые требования к антитеррористической защите магазинов

Отвечать за безопасность будут владельцы торговых объектов

Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ, подписал постановление о новых требованиях к антитеррористической защите торговых объектов.  В постановлении четко прописан комплекс действий, который позволит грамотно организовать и провести работы по защите торговых центров, магазинов и рынков от терактов.

Требования касаются инженерно-технической укрепленности, категорирования торговых объектов и контроля за выполнением требований, сообщает ТАСС со ссылкой на подписанный документ. Также в нем идет речь о разработке паспорта безопасности торговых объектов.

Отдельно в постановлении отмечено, что ответственность за обеспечение безопасности ложится на правообладателей торговых объектов и на тех, кто непосредственно руководит деятельностью работников.


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