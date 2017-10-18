Медведев подписал постановление о переносе выходных в 2018 году

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных, подготовленное министерством труда России в соответствии с 112 статьей Трудового кодекса.

Документ опубликован на сайте правительства России. В нем говорится, что 6 и 7 января, совпавшие с нерабочими праздничными днями, перенесут на 9 марта и 2 мая. Выходной 28 апреля решено перенести на 30 апреля, 9 июня — на 11 июня, а 29 декабря – на 31 декабря.

Согласно утвержденному календарю жители России в новогодние и рождественские праздники смогут отдохнуть 10 дней — с 30 декабря 2017 года до 8 января 2018 года. Кроме того, их ожидают выходные 23, 24 и 25 февраля в честь Дня защитника Отечества, 8, 9, 10 и 11 марта в честь Международного женского дня, 29, 30 и 31 апреля, а также 1 и 2 мая в честь праздника Весны и Труда. Далее россияне будут отдыхать 9 мая в честь празднования Дня Победы, 10, 11 и 12 июня в честь Дня России, а также 3, 4 и 5 ноября в честь Дня народного единства.

Ранее «Практика» сообщала, что Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации» в Сколково, рассказал о новом инновационном комплексе, который будет создан в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.