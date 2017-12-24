Медведев поздравил народную артистку России Елену Шанину с юбилеем

Утром 24 декабря глава правительства России Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием народную артистку РФ Елену Шанину.

“Вы обладаете большим талантом, музыкальностью, умением быть трогательной и женственной, тонкой и обаятельной”, – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Премьер-министр отметил, что каждая работа Шаниной в кино и театре – пример высокого мастерства, но судьбоносным для актрисы стал спектакль “Юнона и Авось”.

Трагическая роль юной и трогательной Кончиты в спектакле Марка Захарова “Юнона и Авось” действительно стала триумфальной для Елены Шаниной. Именно в этом образе она больше всего полюбилась и запомнилась российскому зрителю.

На счету у Шаниной множество работ в других известных постановках и экранизациях, например, роль Эллочки-людоедки в четырехсерийном фильме “Двенадцать стульев”.