Медведев предсказал невостребованность профессии водителя через 40 лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался по поводу перспектив развития рынка труда в будущем.

Как сообщает РИА Новости, глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в ходе совещания «О развитии системы дополнительного образования среди детей» рассказала главе правительства об «атласе новых профессий», разработанном ведомством совместно с одной из московских школ. Проект должен помочь детям и родителям сориентироваться в реалиях меняющегося рынка труда.

«Атлас» определяет перспективные профессии и те, которые станут менее востребованными в ближайшем будущем. Дмитрий Медведев поинтересовался, какими критериями оценивали перспективность профессиональных областей авторы проекта. Премьер-министр добавил, что через 30-40 лет профессия водителя будет редкостью, «как бы дико это не звучало».

Дмитрий Медведев ранее в июле ознакомился с беспилотным автобусом — проектом группы «КАМАЗ» и НАМИ — и проехался на нем. «Практика» также сообщала об испытаниях беспилотной платформы от компании Volgabus в Москве.