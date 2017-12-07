Медведев прокомментировал решение об отстранении от Олимпиады

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что решение об отстранении от Олимпиады намеренно приняли перед выборами в РФ.

Об этом политик сказал во время заседания правительства, сообщает ТАСС. Глава правительства отметил, что у решения Международного олимпийского комитета есть политические мотивы. Данное решение приняли перед выборами президента страны, чтобы создать определенное настроение в обществе.

По словам политика, в комитете понимают, что спорт и достижения спортсменов на Олимпиадах для граждан России имеют большое значение. Каждый раз россияне смотрят олимпийские состязания и переживают за спортсменов из России.

Для многих россиян решение МОК об отстранении России от зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане стало тяжелым ударом. Для России приостановили членство Олимпийского комитета, поэтому спортсмены не смогут выступать на соревнованиях под национальным флагом.