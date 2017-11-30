Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал тему допингового скандала.

По его словам, она стала абсолютно политической и автономной, сообщает портал RT. Допинга здесь всего 30%, остальное — политические манипуляции.

«Эта тема стала основой для раскрутки очередной антироссийской кампании. В этом есть очевидный замысел, потому что спорт в России любят, за наших спортсменов болеют», — заявил Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что нет сомнений в политических мотивах данной истории. Политик заметил, что Россия будет противодействовать этому на всех этапах общения.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал Медведеву о ситуации с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).