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30 ноября, в 16:03
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Медведев прокомментировал тему допингового скандала

Допинга здесь всего 30%, остальное — политика

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал тему допингового скандала.

По его словам, она стала абсолютно политической и автономной, сообщает портал RT. Допинга здесь всего 30%, остальное — политические манипуляции.

«Эта тема стала основой для раскрутки очередной антироссийской кампании. В этом есть очевидный замысел, потому что спорт в России любят, за наших спортсменов болеют», — заявил Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что нет сомнений в политических мотивах данной истории. Политик заметил, что Россия будет противодействовать этому на всех этапах общения.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал Медведеву о ситуации с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

 

 

 


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