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25 октября, в 13:43
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Медведев: Россия должна находиться в русле мирового развития телеиндустрии

Премьер напомнил, что у истоков телевидения и радио стояли российские ученые и изобретатели

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в преддверии XXI Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей, который начинает свою работу 25 октября в Москве, направил участникам мероприятия телеграмму, в которой поблагодарил журналистов, операторов, ведущих и корреспондентов.

По его словам, без них никакого телевидения не было бы в принципе. Также он отметил высокое качество звука и картинки и напомнил, что благодаря их ассоциации на Российском телевидении появились самые передовые технологии, в том числе цифровые, сообщает ТАСС.

«Важно, чтобы Россия находилась в русле мирового развития телеиндустрии», — говорится в телеграмме Медведева и подчеркивается, что у истоков телевидения и радио стояли российские ученые и изобретатели.

Ранее «Практика» писала о том, что Дмитрий Медведев дал поручение повысить зарплаты педагогов допобразования.


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