Медведев выступил за развитие дружественных отношений между РФ и Турцией

Дмитрий Медведев, премьер-министр Российской Федерации, высказался о необходимости развивать между Россией и Турцией дружественные отношения.

Медведев подчеркнул, что Россию и Турцию связывают добрососедские отношения, пишет ТАСС со ссылкой на переписку российского кабмина и Бинали Йылдырыма, премьер-министра Турции. Медведев отметил, что необходимо укреплять сотрудничество сразу в нескольких областях, в том числе, в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной.

Кроме того, он сообщил, что очень важно реализовать совместные проекты в инвестициях, энергетике, промышленности и инфраструктуре. По мнению Медведева, это отвечает долгосрочным интересам двух стран.

Ранее «Практика» не раз писала об отношениях между Россией и Турцией.