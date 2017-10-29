Сегодня:
$
Нефть
Золото
29 октября, в 12:31
Новости

Медведев выступил за развитие дружественных отношений между РФ и Турцией

Он сообщил, что нужно укреплять сотрудничество и реализовывать совместные проекты

Дмитрий Медведев, премьер-министр Российской Федерации, высказался о необходимости развивать между Россией и Турцией дружественные отношения.

Медведев подчеркнул, что Россию и Турцию связывают добрососедские отношения, пишет ТАСС со ссылкой на переписку российского кабмина и Бинали Йылдырыма, премьер-министра Турции. Медведев отметил, что необходимо укреплять сотрудничество сразу в нескольких областях, в том числе, в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной.

Кроме того, он сообщил, что очень важно реализовать совместные проекты в инвестициях, энергетике, промышленности и инфраструктуре. По мнению Медведева, это отвечает долгосрочным интересам двух стран.

Ранее «Практика» не раз писала об отношениях между Россией и Турцией.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
12 октября, в 22:06
Турция стягивает военный транспорт к границе Сирии
Новости
14 октября, в 17:18
Турция призвала не ограничивать права делегаций в ПАСЕ
Новости
21 октября, в 16:50
Новак: РФ надеется на снятие ограничений сельхозпродукции из Турции

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо