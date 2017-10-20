Медведева и Ханю выступят на Гран-при по фигурному катанию в Москве

В пятницу, 20 октября, в Москве стартует первый этап серии Гран-при по фигурному катанию. В нем примут участие Евгения Медведева из России и Юдзуру Ханю из Японии. Серия Гран-при будет состоять из шести предварительных этапов и финала.

Московский турнир открывает программу, а турнир «Скейт Америка» в Лейк-Плэсиде в конце ноября определит финалистов, пишет ТАСС.

После московского этапа турниры пройдут в Реджайне , Пекине, Осаке, Гренобл и Лейк-Плэсиде (24-26 ноября). В финале выступят по шесть мужчин и женщин, а также шесть спортивных пар и танцевальных дуэтов.

Ранее «Практика» писала об успехах российских фигуристок, в том числе и Евгении Медведевой.