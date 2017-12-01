“Мегафон” объединит “Евросеть” с другим ретейлером

“Мегафон” после разделения “Евросети” планирует объединить ее с другим ритейлером.

Об этом рассказал гендиректор “Мегафона” Сергей Солдатенков, сообщает ТАСС. Исполнительный директор Геворк Вермишян отметил, что наиболее вероятным будет объединение “Евросети” со “Связным”.

Солдатенков подчеркнул, что “Мегафон” не заинтересован в консолидации результатов “Евросети” в своем отчете, поэтому вторая сделка будет совершена в течение месяца после первой. Руководство компании хочет, чтобы эти две сделки были максимально синхронизированы.

В июле 2017 года “Мегафон” и “Вымпелком”, владеющие по 50% “Евросети”, решили разделить ретейлера. Согласно сделке “Мегафон” выкупит у “Вымпелкома” 50% “Евросети” и станет полноправным владельцем 100% компании. “Вымпелком” получит за это 2 тысячи салонов “Евросети”. Ожидается, что сделку закроют в начале 2018 года.