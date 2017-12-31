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Мэй намерена заменить четверть министров в начале 2018 года

Таким образом премьер хочет убедить граждан, что она способна решать вопросы внутренней политики

В воскресенье, 31 декабря, стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в начале следующего года планирует перестановку в правительстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Sunday Times.

Уточняется, что Мэй намерена заменить почти четверть министров. Премьер хочет привести в кабмин молодых депутатов, убедив таким образом, что она может решать вопросы внутренней политики. Также, возможно, новая должность будет предложена и главе МИД Борису Джонсону.

Потенциальными претендентами на увольнение стали председатель Консервативной партии Патрик Маклафлин, министры образования Джастин Грининг, по делам бизнеса Грег Кларк, транспорта Крис Грэйлинг и лидер Палаты общин Андреа Лидсом.


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