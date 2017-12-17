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17 декабря, в 11:00
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Мэй: в переговорах с Евросоюзом произошел значительный прогресс

Премьер-министр Великобритании не намерена отступать и хочет добиться лучших условий для страны

Тереза Мэй намерена продолжать добиваться лучшей сделки на очередных переговорах по Brexit. Об этом премьер-министр Великобритании рассказала изданию The Telegraph, опубликовавшему статью Мэй.

Премьер-министр подчеркнула, что, несмотря на то, что Великобританию пытаются отговорить от сделки, страна будет добиваться для себя лучших условий.

Также Тереза Мэй сказала о том, что в переговорах с Евросоюзом произошел существенный прогресс.

Ранее Praktika.ru информировала, что Великобритании придется заплатить до 45 миллиардов евро за выход из Евросоюза.


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