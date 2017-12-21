Мемфис продает парк, чтобы убрать статуи конфедератов вопреки запрету штата

Город Мемфис продает свой центральный парк частной некоммерческой организации. Таким образом городские власти обойдут запрет штата Теннесси на снос памятников генералов-конфедератов.

Как сообщает The Telegraph, в Мемфисе решили избавиться от памятников Джефферсону Дэвису, президенту Конфедерации в годы Гражданской войны в США, и Натану Бедфорду Форресту, генаралу и главе Ку Клукс Клана, мотивировав это тем, что памятники не отражают современные ценности города – открытость и разнообразие. Однако власти штата наложили запрет на снос монументов.

Городская администрация придумала, как обойти запрет – парк, где расположены статуи был продан за 2500$ частной некоммерческой организации Memphis Greenspace. Статуи исчезли из парка на следующий день после сделки. Мэр Мемфиса Джим Стрикланд пообещал, что их сохранят в целости, однако не уточнил где именно.