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25 ноября, в 17:14
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Мэр Магадана обратился за помощью в уборке снега к жителям города

За месяц в городе выпала двухмесячная норма осадков

Мэр Магадана Юрий Гришан попросил жителей города помочь коммунальным службам в уборке снега.

Он попросил всех, у кого есть возможность, выйти на субботник, сообщает RT. Гришан рассказал, что обратился к родителям студентов, школьников и детей, которые ходят в детские сады, а также к  руководителям предприятий, чтобы они вышли на субботник и помогли очистить город от снега.

Мэр Магадана рассказал, что на его призыв уже откликнулись заведения культуры и субъекты хозяйствования.

Начальник ГУ МЧС России по региону Любомир Муха подчеркнул, что циклон принес в регион много осадков в виде снега. В результате за месяц в городе выпала двухмесячная норма снега. А в Северо-Эвенском округе Колымы выпало снега в пять раз больше нормы. Превышение нормы было зафиксировано во всех районах области.

 


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