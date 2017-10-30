Сегодня:
$
Нефть
Золото
30 октября, в 12:55
Новости

Мэр Москвы сообщил об окончании программы «Моя улица»

В разработке остались небольшие улочки, но работы на главных улицах подошли к концу

Мэр российской столицы Сергей Собянин объявил о завершении программы благоустройства «Моя улица», которая проходила в Москве.

Об этом государственный деятель сообщил в ходе интервью телевизионному каналу «Москва 24» в понедельник, 30 октября. Собянин напомнил, что данная программа создавалась как уникальный проект, направленный на комплексное благоустройство исторического центра российской столицы.

«По сути, этот проект закончен сегодня», — сообщил мэр Москвы.

Он подчеркнул, что в рамках Садового кольца еще остались второстепенные улочки и небольшие переулки, однако работы на всех главных улицах от Лубянки до Большого Арбата и Садового кольца завершены.

Сергей Собянин добавил, что в скором времени городское правительство уделит внимание планомерному благоустройству территорий, чем оно занималось с 2010 года.

Ранее «Практика» информировала о том, что власти Москвы выделят средства на программу «Моя улица».


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
25 сентября, в 11:58
Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе
Новости
09 октября, в 10:43
Стал известен дизайн платежных колец и браслетов с чипами «Тройки»

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо