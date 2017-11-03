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Мэр Владивостока написал заявление об отставке

Игорь Пушкарев был главой города с 2008 года

Мэр Владивостока Игорь Пушкарев, который более 9 лет руководил городом, написал заявление об отставке.

«В кадровой службе администрации города зарегистрировано заявление главы города Владивостока Игоря Пушкарева о сложении полномочий по собственному желанию», — сообщается на сайте городской администрации.

Летом прошлого года Пушкарев был задержан и этапирован в Москву. За день до этого ФСБ России провела обыски в администрации города. Позднее ему было предъявлено обвинение в коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями.

В конце августа 2017 года прокуратура обвинила Пушкарева и некоторых других лиц в коррупции. По версии следствия, они занимались хищениями. Тогда градоначальнику был предъявлен иск на 614 миллионов рублей.


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