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05 октября, в 23:52
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Мэра Даугавпилса оштрафовали за плохое знание латышского

По закону он должен прекрасно знать государственный язык
В Латвии Рихарда Эйгимса, мэра  Даугавпилса, оштрафовали за слабые знания латышского языка. Центр государственного языка выяснил, что мэр не владеет латышским в соответствии со второй степенью высшего уровня — знания именно такого качества должны быть у него по закону.

Рихард Эйгимс должен будет заплатить штраф и усовершенствовать свои знания латышского языка за шесть месяцев, пишет Rusia Today. Через полгода его ждет новая проверка знаний.

Мэр Даугавпилса — не единственный, кому придется заплатить за недостаточное знание языка. Ведомство, которое его оштрафовало, также не раз пыталось наказать Нила Ушакова, мэра Риги.


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