Мэра Даугавпилса оштрафовали за плохое знание латышского

В Латвии Рихарда Эйгимса, мэра Даугавпилса, оштрафовали за слабые знания латышского языка. Центр государственного языка выяснил, что мэр не владеет латышским в соответствии со второй степенью высшего уровня — знания именно такого качества должны быть у него по закону.

Рихард Эйгимс должен будет заплатить штраф и усовершенствовать свои знания латышского языка за шесть месяцев, пишет Rusia Today. Через полгода его ждет новая проверка знаний.

Мэр Даугавпилса — не единственный, кому придется заплатить за недостаточное знание языка. Ведомство, которое его оштрафовало, также не раз пыталось наказать Нила Ушакова, мэра Риги.