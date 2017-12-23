Меркель и Макрон призвали вернуть российских наблюдателей на Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали стороны, участвующие в нарушениях прекращения огня на востоке Украины, принять решения, которые они уже согласовали, как можно скорее.

Об этом сообщается на портале Reuters. Украинские официальные лица, наблюдатели и сторонники Киева в среду предупредили, что решение Москвы выйти из украинско-российской контрольной группы по прекращению огня может ухудшить боевые действия на востоке Украины.

Макрон и Меркель заявили, что нет альтернативы исключительно мирному урегулированию, и призвали вернуть российских офицеров в Объединенный центр контроля и координации. Россия вывела своих офицеров, обвинив украинскую сторону в препятствовании их работе и ограничении доступа к линии фронта.

«В свете неустойчивой ситуации в области безопасности мы просим стороны о принятии немедленных и поддающихся проверке мер по исправлению этой ситуации. Необходимо выполнять соглашения о разоружении и выводе тяжелого оружия за согласованные линии, выводить танки, артиллерию и минометы на согласованные места хранения», – говорится в заявлении Макрона и Меркель.

Политики подчеркнули, что другие аспекты минских соглашений, такие как вывод иностранных вооруженных формирований или возврат контроля над российско-украинской границей, также требуют серьезного рассмотрения.

Официальные лица, контролирующие конфликт сообщают, что борьба на востоке Украины обострилась до самого худшего уровня в течение нескольких месяцев.