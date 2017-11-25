Меркель раскритиковала идею повторных выборов в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против проведения повторных выборов в стране.

Ранее она высказалась против формирования правительства меньшинства, сообщает РИА Новости. Канцлер Германии во время съезда Христианско-демократического союза в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания сказал, что не считает возможным просить людей снова голосовать.

Помимо этого, Меркель отметила, что сейчас необходимо изучить возможность переговоров с социал-демократами.

На этой неделе Свободная демократическая партия (СвДП) закончила переговоры о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и коалицией “Ямайка”. “Ямайка” располагает 44% мандатов, поэтому не получает большинства. Социал-демократическая партия Германии в свою очередь заявила, что не будет принимать участия в “большой коалиции” с ХДС/ХСС , однако лидер партии Мартин Шульц позже сказал, что готов обсудить участие в правительственной коалиции.