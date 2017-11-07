Месси потренировался вместе с футболистами сборной Аргентины в Москве

Нападающий футбольного клуба «Барселона» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси принял участие в общекомандной тренировке своей национальной команды.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, аргентинские футболисты проводили занятие в преддверии товарищеской встречи против сборной России.

Отмечается, что один из лучших игроков мира прилетел в российскую столицу утром в понедельник, 6 ноября. Тренировки аргентинской сборной проходят в Тушине.

Товарищеский матч между сборными России и Аргентины запланирован на 11 ноября. Он пройдет на столичном стадионе «Лужники», однако аргентинцы останутся в России и после игры, так как у них запланирована еще одна встреча со сборной Нигерии. Она пройдет 14 ноября в Краснодаре.

Ранее «Практика» информировала о том, что сборная Аргентины по футболу будет готовиться к матчу с Россией на стадионе футбольного клуба «Спартак».