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15 февраля, в 10:35
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Местоположение строителей будут отслеживать по датчику

Эту возможность уже обсудили в правительстве

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ собирается подготовить рекомендации по установке специальных датчиков на шлем строителей.

Об этом в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

“Обсуждалась тема установки датчиков на шлем строителей, работающих на объекте. Этот датчик будет отражать на компьютере, где находится рабочий в этот момент, – объяснил Мень. – Многие из застройщиков начинают такие технологии пробовать и внедрять. У нас такая рекомендация пойдёт, это очень интересно и вписывается в задачи, которые мы сегодня обсуждаем”.

По словам министра, соответствующая идея уже обсуждалась в правительстве в ходе совещания по вопросам строительства.


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