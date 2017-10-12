Метеорологи предупредили о дождях и похолодании по всей России

Сотрудники Гидрометцентров львиной доли субъектов Российской Федерации заявили об ухудшении погодных условий 12 и 13 октября.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, Крымский полуостров охватит холодный атмосферный фронт Атлантического циклона, температура воздуха на Северном Кавказе и в Центральном округе фактически сравняется, а на Урале начнутся устойчивые заморозки.

Ожидается, что в Центральной России пройдут умеренные и небольшие дожди, ветер будет юго-западный с порывами 7-12 метров в секунду, однако в некоторых местах скорость ветра может достигать и 15-17 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 2-8 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до плюс 5-14 градусов.

Температура воздуха на Северном Кавказе почти не будет отличаться от Центрального региона. В четверг, 12 октября, в приморских районах Дагестана будет облачная погода, а местами пройдет слабый дождь.

Крымский полуостров ожидает переменная облачность, однако в отличии от предыдущих двух регионов дождя здесь не будет. В среднем температура воздуха составит 4-9 градусов тепла ночью и до плюс 19 градусов днем. В столице Крыма возможен туман, а также переменная облачность. Ветер будет юго-западный с порывами до 11 метров в секунду.

Погода в Калининградской области продолжит портится. Так, затяжные дожди, из-за которых началось подтопление сельско-хозяйственных угодий, продолжатся до конца этой недели.

Оренбургскую область, в свою очередь, ожидают сильные заморозки, а также облачная погода с умеренными осадками. Днем воздух прогреется до 9-11 градусов, однако ночью похолодает и температура составит минус 6 градусов.

На Ямале уже началась активная подготовка к зимнему периоду. В четверг, 12 октября, МЧС предупредило о начале ледостава на Оби. Свердловскую область ожидает облачная погода без осадков, однако в северной части региона местами пройдут дожди с переходом на мокрый снег ночью, не исключается появление тумана. В ночное время суток ожидается похолодание до минус 1-4 градусов, днем температура повысится до плюс 9-14 градусов.

Ранее «Практика» информировала о том, что синоптики объявили в Москве «желтый» уровень погодной опасности.