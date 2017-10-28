Мэттис: США не примут КНДР как ядерную державу

Министр обороны США Джеймс Мэттис во время пресс-конференции в Сеуле заявил, что не представляет себе условий, при которых Соединенные Штаты Америки примут КНДР как ядерную державу.

«Любая атака на Соединенные Штаты или наших союзников будет отражена, любое использование ядерного оружия Северной Кореей будет встречено массовым военным ответом, эффективным и подавляющим», — цитирует Мэттиса Fox News. Министр подчеркнул, что США считают развитие ракетно-ядерной программы КНДР незаконным, поэтому никогда не примут ее в качестве ядерной державы.

Также Мэттис отметил, что угроза ракетно-ядерной атаки КНДР набирает обороты. По данным ЦРУ, Северная Корея может нанести удар всего через несколько месяцев. Однако министр убежден, что США и Южная Корея смогут совместно отразить атаку.

Ранее СМИ Северной Кореи писали, что США наиболее рационально будет признать ядерный статус КНДР и искать пути к мирному сосуществованию, о чем сообщала «Практика».