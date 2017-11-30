Международная ассоциация прокуроров открыла офис в Петербурге

Генеральный прокурор России Юрий Чайка и руководитель Международной ассоциации прокуроров (МАП) Герхард Ярош открыли в Санкт-Петербурге первый региональный офис.

Штаб-квартира МАП находится в помещениях особняка Кочубея на Конногвардейском бульваре, сообщает ТАСС. О том, чтобы открыть представительство в России, стороны договорились в 2014 году во время встречи Чайки с Ярошем и генсекретарем МАП Ханом Мораалом.

На открытии Чайка сказал, что Генпрокуратура РФ более 20 лет входит в ассоциацию и может смело называться надежным партнером по международно-правовому сотрудничеству. Россия в силах решать задачи любой сложности.

Руководителем офиса будет исполнительный директор МАП. В штат представительства возьмут работать сотрудников органов прокуратуры России.

Чайка подчеркнул, что Россия, со своей стороны, займется решением технических и финансовых вопросов, связанных с работой регионального представительства.