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28 ноября, в 23:36
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Международная федерация хоккея вступилась за российских спортсменов

Роман Ротенберг поблагодарил организацию от имени россиян

Федерация хоккея РФ поблагодарила представителей Международной федерации хоккея (IIHF) за обращение в Международный олимпийский комитет.

Как сообщает ТАСС, по словам первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, во вторник, 28 ноября, IIHF направила в МОК письмо, в котором выступила против коллективного наказания российских спортсменов. Кроме того, организация выразила надежду на участие россиян в Олимпийских играх-2018 в Южной Корее.

“Мы ценим поддержку и благодарны за это”, – отметил Роман Ротенберг, выразив организации благодарность.

Напомним, окончательное решение по поводу участия российской сборной в Олимпиаде-2018 будет вынесено комиссией МОК 5 декабря.


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