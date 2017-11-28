Международная федерация хоккея вступилась за российских спортсменов

Федерация хоккея РФ поблагодарила представителей Международной федерации хоккея (IIHF) за обращение в Международный олимпийский комитет.

Как сообщает ТАСС, по словам первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, во вторник, 28 ноября, IIHF направила в МОК письмо, в котором выступила против коллективного наказания российских спортсменов. Кроме того, организация выразила надежду на участие россиян в Олимпийских играх-2018 в Южной Корее.

“Мы ценим поддержку и благодарны за это”, – отметил Роман Ротенберг, выразив организации благодарность.

Напомним, окончательное решение по поводу участия российской сборной в Олимпиаде-2018 будет вынесено комиссией МОК 5 декабря.