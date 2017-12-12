Международная олимпиада по анализу данных состоится в 2018 году

При поддержке Высшей школы экономики, Harbour.Space Universit (Испания), Яндекса и Сбербанка в начале 2018 года состоится Международная олимпиада по анализу данных (International Data Analysis Olympiad). Финалистам подарят ценные призы, а победители получат стипендию, которая полностью покроет стоимость их обучения.

“Наша цивилизация находится в той точке, когда у нас есть техническая возможность собирать и хранить большие объемы данных. Но мы до сих пор не полностью понимаем всего, что с ними можно делать. Существует явная потребность в специалистах в области машинного обучения, наук о данных, и эта потребность будет только расти”, – рассказал председатель жюри Дмитрий Ветров. Он считает подобные олимпиады хорошим способом поддержать юные таланты.

Первый тур пройдет онлайн с 15 января по 11 февраля, по его итогам судьи выберут 30 лучших команд, которые приедут соревноваться в Москву в апреле. Кроме того, во время очного тура для участников пройдут лекции и мастер-классы специалистов международного уровня по машинному обучению и анализу данных.

Ранее Praktika.ru писала, что по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей, “Деловой России” и десяти ведущих российских вузов прошла олимпиада “Я – профессионал”.