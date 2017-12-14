День короткометражного кино состоится 21 декабря

С 2011 года 21 декабря отмечается Международный День кино, в России в 2017 году он пройдет уже в четвертый раз.

Во Всероссийской акции “День короткометражного кино” примут участие различные площадки по всей стране, среди них кафе, библиотеки, школы, кинотеатры и многие другие. С 15 по 25 декабря они покажут некоммерческие короткометражные программы, чтобы заинтересовать зрителей и представителей индустрии кино, а также поспособствовать развитию жанра и позволить молодым и опытным кинематографистам обменяться накопленным опытом и знаниями. Также в рамках акции пройдут мастер-классы для сценаристов, продюсеров и операторов.

Среди основных программ показа значатся “Звезды в коротком метре”, “Семейные отношения”, “Короткий метр. Сделано в Петербурге” и программа анимации. Фильмы-участники программ являются лауреатами фестивалей “Кинотавр”, Короче”, “Будем жить” и других. В съемках приняли участие знаменитые российские актеры, в том числе Гоша Куценко, Любовь Толкалина, Виктор Вержбицкий.

Организаторами акции выступают Союз кинематографистов России и его Молодежный центр. Помощь в организации также оказали Национальный фонд поддержки правообладателей, Canon и агентство “CinePromo”.

Как ранее писала Praktika.ru, драма Андрея Звягинцева “Нелюбовь” была номинирована на премию “Золотой глобус”.