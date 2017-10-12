Межрегиональные автобусы Сибири объединили в системе отслеживания

Автовокзалы Новосибирска, Кемерово и Барнаула объединили системы отслеживания межрегиональных автобусов, заявил директор компании исполнителя проекта «Сибтранснавигация» Игорь Помогаев.

По его словам, это поможет контролировать передвижение автобусов и оперативно реагировать на такие нештатные ситуации как поломки, сообщает ТАСС.

В настоящее время проект межсубъектного взаимодействия, которому пока нет аналогов в России, объединил шесть межрегиональных маршрутов между Кемеровской, Новосибирской областями и Алтайским краем. В следующем году «Сибтранснавигация» планирует охватить другие регионы Сибири.

Как пояснил гендиректор «Кузбасспассажиравтотранса» (управляет автовокзалами и автостанциями в Кемеровской области) Виктор Целищев, в РФ есть похожие системы отслеживания, однако они не предоставляют возможности контроля движения пассажирского транспорта из соседнего субъекта страны.

Создатели системы надеются, что в недалеком будущем пассажиры из разных регионов смогут посмотреть движение автобусов в режиме реального времени и, основываясь на этой информации, выстроить свое расписание.