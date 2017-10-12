Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 14:49
Новости

Межрегиональные автобусы Сибири объединили в системе отслеживания

Это первый подобный проект в России

Автовокзалы Новосибирска, Кемерово и Барнаула объединили системы отслеживания межрегиональных автобусов, заявил директор компании исполнителя проекта «Сибтранснавигация» Игорь Помогаев.

По его словам, это поможет контролировать передвижение автобусов и оперативно реагировать на такие нештатные ситуации как поломки, сообщает ТАСС.

В настоящее время проект межсубъектного взаимодействия, которому пока нет аналогов в России, объединил шесть межрегиональных маршрутов между Кемеровской, Новосибирской областями и Алтайским краем. В следующем году «Сибтранснавигация» планирует охватить другие регионы Сибири.

Как пояснил гендиректор «Кузбасспассажиравтотранса» (управляет автовокзалами и автостанциями в Кемеровской области) Виктор Целищев, в РФ есть похожие системы отслеживания, однако они не предоставляют возможности контроля движения пассажирского транспорта из соседнего субъекта страны.

Создатели системы надеются, что в недалеком будущем пассажиры из разных регионов смогут посмотреть движение автобусов в режиме реального времени и, основываясь на этой информации, выстроить свое расписание.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
08 сентября, в 16:48
Elbit представила устройство для отслеживания солдат
Новости
09 октября, в 17:05
Павел Пушкин: единая система медпомощи улучшит контроль за ОМС и ДМС
Новости
04 октября, в 12:22
Названы 200 лучших российских школ для развития способностей

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо