МФЦ стали заменять потерянные водительские удостоверения

Россияне получили возможность заменять утерянные водительские права за 15 дней. Это можно будет сделать в многофункциональных центрах (МФЦ). Также теперь там можно оформить международные удостоверения. Соответствующий приказ МВД вступает в силу уже 14 октября.

Максимальный срок предоставления госудслуги — не более 15 дней с учетом времени передачи готовых удостоверений в МФЦ, пишет «Интерфакс». Изменения коснулись и выдачи дубликата паспорта транспортных средств — теперь дубликат выдается только при наличии соответствующего волеизъявления владельца транспортного средств.

Кроме того,проведению экзаменов по вождению и выдача водительских удостоверений будет приостановлена в случае отсутствия сведений о выдаче документов, при не достижении установленного возраста и несоблюдение условия возврата водительского удостоверения.

Ранее «Практика» писала о том, что для водителей создают все более комфортные условия. Например, в июле им дали возможность выбирать сочетание цифр и букв в государственном номере.