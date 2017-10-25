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Microsoft остановила производство Kinect

Это был один из самых популярных игровых контроллеров

Компания Microsoft прекратила производство Kinect — бесконтактного игрового контроллера для популярных приставок Xbox. Он позволял управлять консолью только при помощи жестов.

С 2010 года было продано около 35 миллионов контроллеров по всему миру, пишут Вести. В 2011 году Kinect был признан самым быстропродаваемым устройством для развлечений и занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Технологии, воплощенные в приборе, стали основной для других гаджетов Microsoft (в частности, для очков дополненной реальности HoloLens).

К слову, функция распознавания лиц в iPhone является «внучкой» Kinect. Ранее «Практика» писала об этой технологии и о новых iPhone, которые недавно появились в продаже в России.


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