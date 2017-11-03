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МИД Австрии сожалеет об отказе в визах крымским журналистам

Три представителя СМИ не смогли поучаствовать в конференции ОБСЕ

МИД Австрии выразил сожаление о том, что журналисты из Крыма не смогли получить въездные визы в страну. В ведомстве пояснили, что такая проблема возникла из-за юридических тонкостей и отсутствия территориальной юрисдикции у австрийского посольства в Москве.

Трое представителей крымских СМИ не смогли принять участие в конференции ОБСЕ. Там обсуждали тему свободы средств массовой информации, пишет ТАСС. Томас Шнелль, официальный представитель МИД Австрии, подчеркнул что выдача виз была невозможна исключительно из-за юридических нюансов.

После воссоединения Крыма с Россией жителей Крыма обязали получать визы в консульствах стран ЕС на территории Украины. Паспорта, выданные российскими властями, признают недействительными.


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