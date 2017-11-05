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МИД Египта потребовал не вмешиваться во внутренние дела страны

Заявление было сделано после задержания местного правозащитника

В воскресенье, 5 ноября, министерство иностранных дел Египта вызвало послов Канады, Великобритании, Нидерландов, Италии, Германии и выразило протест в связи с их вмешательством в дела судебной системы страны.

Все перечисленные страны не раз выражали обеспокоенность в связи с условиями задержания и суда над египетским правозащитником и адвокатом Ибрагимом Метвалли, который основал общественное движение по поиску пропавших без вести, сообщает РИА Новости.

Также Метвалли оказывал содействие в расследовании убийства итальянского аспиранта Джулио Реджени, погибшего в Египте при невыясненных обстоятельствах, однако позднее правозащитник был задержан местной полицией при попытке выехать за границу.

Египетские посол Ихаб Наср выразил протест в связи с заявлением этих пяти государств об условиях и обстоятельствах задержания Ибрагима Метвалли и призвал уважать процессуальные действия системы правосудия Египта.


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