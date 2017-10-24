МИД потребовал от США не мешать сотрудничеству РФ и Сербии

Министерство иностранных дел РФ сделало заявление в адрес США и потребовало не мешать сотрудничеству России и Сербии. В ведомстве рассказали, что во время визита в Сербию американский дипломат Хойт Брайан Йи в весьма грубой форме предложил пересмотреть сотрудничество с Россией и сделать акцент на сближении с Евросоюзом.

Более того, он негативно высказался относительно оформления привилегий Российско-сербского гуманитарного центра в Нише, пишет РИА Новости. По мнению представителей МИДа РФ такие слова и действия направлены на подрыв отношений между Россией и Сербией.

МИД иронично напомнил, что США не является членом Евросоюза и, возможно, поэтому не в курсе того, что многие страны Евросоюза плодотворно сотрудничают с Москвой на взаимовыгодной основе. К слову, Александр Вулин, министр обороны Сербии, также осудил высказывание американского дипломата и назвал его «самым тяжелым актом публичного и недипломатичного давления» на страну.