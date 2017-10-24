Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 22:10
Новости

МИД потребовал от США не мешать сотрудничеству РФ и Сербии

Американский дипломат резко высказался о сотрудничестве двух стран и получил соответствующий ответ

Министерство иностранных дел РФ сделало заявление в адрес США и потребовало не мешать сотрудничеству России и Сербии. В ведомстве рассказали, что во время визита в Сербию американский дипломат Хойт Брайан Йи в весьма грубой форме предложил пересмотреть сотрудничество с Россией и сделать акцент на сближении с Евросоюзом.

Более того, он негативно высказался относительно оформления привилегий Российско-сербского гуманитарного центра в Нише, пишет РИА Новости. По мнению представителей МИДа РФ такие слова и действия направлены на подрыв отношений между Россией и Сербией.

МИД иронично напомнил, что США не является членом Евросоюза и, возможно, поэтому не в курсе того, что многие страны Евросоюза плодотворно сотрудничают с Москвой на взаимовыгодной основе. К слову, Александр Вулин, министр обороны Сербии, также осудил высказывание американского дипломата и назвал его «самым тяжелым актом публичного и недипломатичного давления» на страну.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
02 октября, в 23:00
ВВС Сербии впервые за 30 лет получили самолеты
Новости
10 октября, в 00:17
Сборная Сербии квалифцировалась на ЧМ-2018
Новости
14 сентября, в 10:51
Запрет продукции «Лаборатории Касперского» в США прокомментировали в МИД

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо