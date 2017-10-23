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МИД призвал туристов быть осторожнее при посещении Египта

Предупреждения связаны с недавним терактом в Гизе

МИД РФ напомнил российским туристам, что необходимо проявлять осмотрительность при посещении Египта. Также он подчеркнул, что нужно избегать особо опасных районов. Такое заявление в министерстве сделали после теракта, который произошел в пятницу в Гизе.

В последнее время в Египте вновь активизировались террористические группировки, пишет ТАСС. Они атакуют и полицию, и мирных граждан. В частности, 20 октября боевики напали на сводную колонну сил безопасности АРЕ в Гизе. В теракте погибли 16 сотрудников полиции, еще 13 человек получили ранения.

Ранее «Практика» не раз писала о терактах, которые происходят в Египте. В теракте, которые боевики совершили в Вербное воскресенье, погибли 46 человек. А в начале 2017 года террорист-смертник въехал в здание полиции.

 


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