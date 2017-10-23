МИД призвал туристов быть осторожнее при посещении Египта

МИД РФ напомнил российским туристам, что необходимо проявлять осмотрительность при посещении Египта. Также он подчеркнул, что нужно избегать особо опасных районов. Такое заявление в министерстве сделали после теракта, который произошел в пятницу в Гизе.

В последнее время в Египте вновь активизировались террористические группировки, пишет ТАСС. Они атакуют и полицию, и мирных граждан. В частности, 20 октября боевики напали на сводную колонну сил безопасности АРЕ в Гизе. В теракте погибли 16 сотрудников полиции, еще 13 человек получили ранения.

Ранее «Практика» не раз писала о терактах, которые происходят в Египте. В теракте, которые боевики совершили в Вербное воскресенье, погибли 46 человек. А в начале 2017 года террорист-смертник въехал в здание полиции.