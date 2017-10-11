МИД РФ: давление властей США на российские СМИ не останется без ответа

Министерство иностранных дел России предупредило власти США о том, что Москва будет вынуждена ответить в случае давления Вашингтона на российские СМИ в Штатах, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

Борисенко напомнил, что в России работают «Голос Америки», американская радиостанция «Свобода» и некоторые другие СМИ. В случае если США будут мешать работе российских СМИ в стране, Кремлю придется реагировать на основе взаимности, сообщает РИА Новости.

Камнем преткновения заявления Борисенко стали действия властей США, которые обязали руководство российского телеканала RT зарегистрироваться в Штатах в качестве иностранного агента.

Ранее «Практика» писала о том, что президент США Дональд Трамп призвал сенатский комитет по разведке заняться лживыми СМИ в Соединенных Штатах, а не искать врагов извне, как это происходит в настоящее время.