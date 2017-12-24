МИД РФ добивается доступа к своей дипсобственности в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 1» рассказала, что ведомство постоянно отправляет запросы в Госдеп США с просьбой предоставить доступ к дипломатической собственности РФ в США. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По словам Захаровой, запросы в Госдеп от России поступают примерно раз в месяц, однако американское ведомство раз за разом отказывает МИД РФ в доступе к дипсобственности.

Журналисты телеканала также задали представителю МИД вопрос о возможном разбирательстве в судебном порядке. Мария Захарова ответила, что пока нет возможности обнародовать такую информацию, учитывая тонкости процесса.

Напомним, что в начале сентября правительство США решило закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Причем первые два объекта — это государственная собственность России, к которой власти США закрыли ей доступ. Москва расценивает это действие как неправомерный захват ее дипломатической собственности.