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МИД РФ добивается доступа к своей дипсобственности в США

Мария Захарова не исключает возможность судебного разбирательства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 1» рассказала, что ведомство постоянно отправляет запросы в Госдеп США с просьбой предоставить доступ к дипломатической собственности РФ в США. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По словам Захаровой, запросы в Госдеп от России поступают примерно раз в месяц, однако американское ведомство раз за разом отказывает МИД РФ в доступе к дипсобственности.

Журналисты телеканала также задали представителю МИД вопрос о возможном разбирательстве в судебном порядке. Мария Захарова ответила, что пока нет возможности обнародовать такую информацию, учитывая тонкости процесса.

Напомним, что в начале сентября правительство США решило закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Причем первые два объекта — это государственная собственность России, к которой власти США закрыли ей доступ. Москва  расценивает это действие как неправомерный захват ее дипломатической собственности.

 


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