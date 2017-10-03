МИД РФ: Москва готова ответить на захват российских дипобъектов в Америке

Захват дипломатических объектов Российской Федерации, расположенных в Соединенных Штатах Америки, является грубым нарушением международного права, поэтому Москва готова дать ответ на действия Вашингтона.

МИД РФ неоднократно предупреждало Вашингтон, однако американское правительство так и не прислушалось к голосу разума и не прекратило совершать противоправные действия, говорится в сообщении, опубликованном на официальном интернет-портале российского внешнеполитического ведомства.

По данным министерства, в понедельник, 2 октября, спецслужбами США были полностью захвачены все помещения Генерального консульства РФ, находящегося в Сан-Франциско.

Отмечается, что Америка вновь совершила грубое нарушение международного права. С декабря 2016 года Вашингтон силой захватил уже пять дипломатических объектов России, которые являются собственностью страны.

«Вот и теперь входные двери были взломаны, внутри устроен тотальный обыск», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ в очередной раз напомнили, что Москва никогда не выдавала американскому правительству разрешения на снятие с российской дипломатической собственности иммунитета. Более того, Россия не давала и не дает согласия на какое-либо вторжение в государственные объекты.

«Находящихся там сейчас американских агентов никто туда не приглашал. Они – захватчики. Их действия – беспрецедентный для истории двусторонних отношений произвол», — утверждают в министерстве.

В заключение российское ведомство заявило, что объявляет решительный протест против еще одного враждебного действия со стороны Америки и оставляет за собой право на ответные действия.