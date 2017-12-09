МИД РФ предостерегает США от разрушения договора РСМД

МИД РФ прокомментировало возможное введение очередных антироссийских санкций. Их причиной Вашингтон называет нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом ранее сообщило издание Politico, сославшись на источники в администрации Дональда Трампа.

“Не раз предупреждали и вновь предупреждаем, что разрушение ДРСМД стало бы тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия. США должны понимать, какая на них ляжет ответственность”, – говорится в заявлении МИД РФ.

В сообщении подчеркивается, что Россия неукоснительно выполняет Договор, поэтому обвинения США голословны. “Они не подкреплены ни техническими характеристиками пусковой установки, якобы не отвечающей Договору, ни данными полетной телеметрии. Ничем. И понятно почему – потому что этого просто не существует”, – пишут в министерстве.

Также в ведомстве напоминают американским коллегам, что экономическое и военное давление на Россию бесполезно, и советуют избавиться от иллюзий, чтобы вместо пустой траты времени заняться совместным выправлением двусторонних отношений, переживающих глубоких кризис.