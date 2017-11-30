МИД РФ прокомментировал частичный демонтаж памятника в Польше

Министерство иностранных дел Российской Федерации отреагировало на действия польских властей, по указанию которых осуществлен частичный демонтаж элементов памятника советским военнопленным.

“В Польше не прекращаются акции “государственного вандализма” в отношении советского/российского мемориального наследия. В соответствии с рекомендациями польского Института национальной памяти и по решению властей городе Замостье осуществлен частичный демонтаж монумента, установленного в память о двадцати тысячах советских военнопленных, убитых гитлеровцами в ноябре 1941 года на территории концентрационного лагеря Королювка. С памятника удалены изображения серпа и молота, а также информационная табличка”, – цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Также в МИД подчеркнули, что Польша не только пренебрегает соответствующими двусторонними соглашениями с Россией, но и занимается откровенным кощунством, так как оскверненный объект расположен в месте скорби и человеческих страданий.

Ранее «Практика» писала о том, что президент Польши утвердил поправки о сносе советских воинских памятников.