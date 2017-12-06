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06 декабря, в 13:51
Новости

МИД РФ: спецслужбы США пытаются вербовать российские СМИ

Москва расценивает это как агрессию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о многочисленных и многоступенчатых попытках вербовки американскими спецслужбами российских СМИ.

«В последнее время представители российских СМИ, в том числе в США, стали подвергаться жесткому давлению со стороны американских спецслужб, а именно попыткам вербовки», – цитирует ее заявление в ходе брифинга RT.

Захарова пояснила, что она имеет в виду “так называемые подходы” к представителям государственных и негосударственных российских СМИ. “Как к российским журналистам, так и к представителям редакций российских СМИ”, – добавила она. Попытки вербовки Москва расценивает как агрессию и посягательство на свободу слова.

Ранее «Практика» писала о том, что агрегатор Google News будет ранжировать новости RT и Sputnik.


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