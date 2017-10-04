МИД РФ устанавливает гражданство захваченных в Сирии людей

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заверила общественность в том, что министерство иностранных дел совместно с другими российскими ведомствами ведет работу по установлению гражданства захваченных в Сирии лиц.

Также она напомнила, что Минобороны уже отреагировало на ситуацию, заявив, что предположения о принадлежности заложников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) к российским вооруженным силам не соответствуют действительности, сообщает ТАСС.

В настоящее время российский МИД, а также зарубежные коллеги устанавливают гражданство, местонахождение и выясняются причины нахождения этих людей на территории Сирии и обстоятельства похищения, добавила Захарова.

Ранее «Практика» писала о том, что российский МИД обвинил США в помощи террористам в Сирии.