МИД России призвал осудить украинский закон об образовании

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призывает международное сообщество не допустить ущемления прав русскоязычного населения на Украине и осудить действия киевских властей, нарушающих Конституцию Украины и потребовать от них обеспечить соблюдение прав всех без исключения национальностей, проживающих на территории страны.

Заявление было сделано после сообщений ряда украинских СМИ о том, что в законе Украины «об образовании» якобы будут введены особые преференции для венгерского и других языков Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Захарова считает подобное дискриминацией и языковым расизмом. «Иначе такие шаги не назовешь. Словом, киевская власть лишь усугубила ситуацию», — добавила она.

В начале сентября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто жестко раскритиковал принятый на Украине закон «об образовании».

Ранее «Практика» писала о том, что президент Молдавии Игорь Додон призвал Украину отказаться от закона «об образовании».