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МИД России призвал осудить украинский закон об образовании

Захарову беспокоит ущемления прав русскоязычного населения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призывает международное сообщество не допустить ущемления прав русскоязычного населения на Украине и осудить действия киевских властей, нарушающих Конституцию Украины и потребовать от них обеспечить соблюдение прав всех без исключения национальностей, проживающих на территории страны.

Заявление было сделано после сообщений ряда украинских СМИ о том, что в законе Украины «об образовании» якобы будут введены особые преференции для венгерского и других языков Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Захарова считает подобное дискриминацией и языковым расизмом. «Иначе такие шаги не назовешь. Словом, киевская власть лишь усугубила ситуацию», — добавила она.

В начале сентября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто жестко раскритиковал принятый на Украине закон «об образовании».

Ранее «Практика» писала о том, что президент Молдавии Игорь Додон призвал Украину отказаться от закона «об образовании».


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