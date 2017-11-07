МИД России выразил обеспокоенность ситуацией в Ливане. Там в отставку ушел Саад Харири, премьер-министр. Такое решение он принял из соображений собственной безопасности.

Под угрозой оказались позитивные тенденции, которые успешно развивались в Ливане с конца 2016 года, пишет RT со ссылкой на МИД России. Тогда в результате избрания Мишеля Ауна президентом и формирования коалиционного правительства был преодолён кризис исполнительной власти.

Также МИД подчеркнул, что Россия всегда выступала за решение острых вопросов национальной повестки самими ливанцами.