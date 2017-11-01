МИД Великобритании не заметил попыток России повлиять на их демократию

Борис Джонсон, глава МИД Великобритании, заявил, что не знает о вмешательстве Москвы в британскую демократию и не заметил никаких попыток повлиять на нее.

Он подчеркнул, что не видел вообще ничего «криминального» и, по его мнению, Россия не пыталась вмешаться в политический режим Великобритании, пишет «Интерфакс». Такой резкий ответ Борис Джонсон дал на просьбу прокомментировать заявление Терезы Мэй, главы британского правительства. Тереза сообщила, что очень серьезно относится к сообщениям о российских попытках вмешаться в различные процессы других стран.

Ранее «Практика» не раз писала о взаимоотношениях между Великобританией и Россией.