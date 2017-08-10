Видео: африканские мигранты приплыли в Испанию на надувной лодке

К берегу испанского курорта Плайя-де-лос-Алеманес в Андалусии причалила надувная лодка, на которой было порядка 30 мигрантов из Африки.

Как сообщает британское издание Express, один из отдыхающих снял видеозапись того, как нелегалы выпрыгивают из лодки, а затем разбегаются в разные стороны.

Подчеркивается, что приплывшим африканцам удалось добраться до близлежащего города и скрыться. На данный момент их местоположение неизвестно.

Местные представители правоохранительных органов заявили, что незаконное проникновение мигрантов не удалось остановить, так как в тот момент на пляже дежурил лишь один полицейский.

Ранее «Практика» информировала о том, что поток нелегальных мигрантов в Испанию с начала 2017 года увеличился в два раза.