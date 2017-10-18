Михаил Якимов высказался о повышении штрафов для водителей

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов эксклюзивно для «Практики» прокомментировал законопроект о повышении размера штрафов для водителей за отказ уступить дорогу пешеходам.

«Лично я поддерживаю ужесточение наказаний за отказ водителя уступить дорогу пешеходам», — заявил он. Возможно, водители станут немного внимательнее относиться к движению и это снизит аварийность. Правонарушения с самыми тяжелыми последствиями для здоровья проходят именно между водителями транспортных средств и пешеходами — у пешехода нет ни малейшего шанса «сопротивляться» груде металла весом в 1 тонну, добавил эксперт.

Сложность возникает в фиксации, так как зачастую сложно оценить такого рода правонарушения, если они не привели к ДТП. Накладывать штраф могут суды и сотрудники ГИБДД. Никто другой это делать пока не может. Якимов полагает, что это так и должно остаться прерогативой федерального надзорного органа. В общем виде составляется протокол, на основании протокола выносится решение о наказании. Бывает упрощенная система, когда наказание выносится сразу и формируется постановление о привлечении к административной ответственности.

«Стоит отметить, что принятое ужесточение наказаний — не единичное решение, за последние пять лет штрафы за все нарушения ПДД значительно увеличились», — подытожил Михаил Якимов.

Ранее «Практика» писала о том, что Госдума повысила штраф за отказ уступить дорогу пешеходам.