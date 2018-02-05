Ученые: микропластик представляет серьезную угрозу для морских гигантов

Ученые призывают к исследованиям влияния микропластиков на белоснежных китов, гигантских акул и манта-скатов на фоне опасений, что они могут быть столь же вредны, как и более крупные куски пластика.

Морская мегафауна питается, фильтруя тысячи кубических метров морской воды в день для планктона, что означает, что они, вероятно, также принимают крошечные частицы неудобоваримого пластика, которые распространены во всем Мировом океане, сообщает SkyNews.

Элитц Германов, ведущий исследователь исследования университета Мердока в Австралии, сказал: “Мы все еще пытаемся понять масштабы этого вопроса. Но становится ясно, что загрязнение океана микропластиком может вызвать резкое сокращение численности этих видов, многие из которых имеют немногочисленное потомство”,

Исследование показывает, что, несмотря на их огромные размеры, некоторые из этих видов очень уязвимы к крошечным фрагментам, которые, как правило, состоят из “микросфер, используемых в сотнях косметических продуктов, таких как гели для душа и т.д. В попытке уменьшить количество пластика в океанах, в Великобритании вступил в силу в прошлом месяце запрет на производство продуктов, содержащих микросферы.

Связанные с пластмассой химические вещества и загрязнители могут накапливаться на протяжении десятилетий и изменять биологические процессы у животных, что приводит к изменению роста, развития и воспроизводства, включая снижение рождаемости.